فتيات صغار يخدمن الحسين منذ 4 أعوام.. موكب كبير بإدارة طفولية جنوب بابل (صور)

السومرية نيوز-محليات



تحافظ كوثر و3 من صديقاتها بأعمارهن البالغة 12 عامًا، على عادتهن السنوية في إحياء موكبهن المشترك لخدمة زائري الامام الحسين عليه السلام في مدينتهن التي تقع على طريق سير الزائرين نحو كربلاء.

وتأتي كوثر ذات الـ12 عاما رفقة صديقاتها فاطمة وسدن وريان يوميا الى الموكب للمشاركة في خدمة زائري الامام الحسين عليه السلام في منطقة الجربوعية في مدينة القاسم جنوب محافظة بابل منذ 4 أعوام".



ويقومن الفتيات بكنس وتنظيف الموكب وتوزيع الماء البارد على الزوار حتى وقت متأخر من الليل، حيث تقول كوثر وصديقاتها إن خدمة الحسين ليست متعبة وهي مدرسة لنا ويجب ان نتعلم منها".

