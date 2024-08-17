السوداني يصدر ثلاثة توجيهات تخص الخدمات

السومرية نيوز – محلي

اصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ثلاثة توجيهات تخص الخدمات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم، اجتماع فريق الجهد الخدمي والهندسي، حيث جرت متابعة تنفيذ المشاريع التكميلية والطارئة في بغداد والمحافظات لعام 2024، فضلاً عن استعراض خطة إطار العمل العام لمشاريع الفريق خلال عام 2025".

وشدد السوداني على "أهمية أن يستهدف الفريق بجهوده المشاريع التي لا تدخل ضمن أعمال الوزارات أو المحافظات أو الدوائر البلدية، من أجل تجاوز الكُلف وتفادي تداخل المهام بين الجهات التنفيذية"، موجها "بتشخيص الأراضي المناسبة لإنشاء المباني المدرسية، واستكمال الموافقات الأصولية وتحويلها إلى صندوق العراق للتنمية، لإنجازها وفق الآليات المعتمدة واختصار الزمن والجهود".

وأشار إلى "أهمية استهداف الطرق الرئيسية ومشاريع المياه والبُنى التحتية، بأفضل توجيه، وفي مسار تحقيق أفضل الفوائد ضمن التخصيصات المعتمدة، في إطار السعي لتحقيق الخدمة التي يلمسها المواطن، وتشكل أولوية في احتياجاته واستخدامه اليومي".