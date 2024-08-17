بعد قرار فتحه بالكامل.. تعرف على مداخل المواطنين لمطار بغداد

وقال العبيدي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "إدارة المطار خصص أكثر من 6 مداخل للمطار بعد قرار فتحه، وشملت خط خاص لكبار الشخصيات وخط لشركات الأجرة وخط آخر لـ(VIP) وخط آخر للمسافرين من المستقبلين والمودعين وخطوط أخرى"، مبينا ان "هذه المداخل كلها نُظمت من قبل إدارة المطار وكذلك الإجراءات الأمنية الخاصة بها".وأضاف العبيدي، أن "الإجراءات ستكون مبسطة وغير معقدة حتى وصول المسافر او المستقبل الى صالات المطار"، لافتا الى أن "مطار بغداد سيشهد في الأيام المقبلة عدة مشاريع في الصالات ومحيطها لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمسافرين".وافتتح وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم السبت (17 آب 2024) مطار بغداد الدولي أمام حركة المسافرين والمواطنين بشكل كامل.