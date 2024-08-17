كشف ملابسات جريمة بالأنبار.. اب يقتل ابنته ويدفنها بمخزن قرب منزله

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد تسجيل بلاغ عن فقدان مواطنة في منطقة زنگوره (القطنية) من قبل ذويها، حيث طلبت والدة المواطنة الشكوى ضد والدها والمتهم الثاني ابن بنتها، ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات وأثناء تفتيش دار المتهم تم العثور على جثة المجني عليها مقتولة ومدفونة في غرفة صغيرة عبارة عن مخزن خارج دار المتهم".وأضافت، انه "تم تشكيل فريق عمل من ضباط التحقيق من شعبة إجرام الرمادي، ومركز شرطة زنگوره لكشف ملابسات الحادث وجمع ما له مساس بالجريمة لمعرفة الجناة وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم الى العدالة لينالوا جزاءهم العادل".