ستفصلها عن المولدات والمنظومة الوطنية.. الحكومة تبحث عن 18 الف منزل في بغداد

وقال نائب رئيس الفريق عدنان العربي، إن رئاسة الوزراء كلفت فريق التواصل الحكومي باختيار 18 ألف دار ببغداد ضمن المناطق الفقيرة والأكثر استهلاكا للطاقة، لربط منظومة طاقة شمسية بقدرة 20 أمبيرا على سطوح الدور السكنية.وبين أن الفريق شكل لجانا ميدانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والشركات المنتجة للطاقة الشمسية التي تم الاتفاق معها، للعمل على ربط هذه المنظومات، واختار بالفعل 50 دارا يقطنها مواطنون من شريحة المتعففين والمحتاجين وذوي الدخل المحدود لربط المنظومة.وأشار إلى أن الفريق سيباشر اختيار مناطق أخرى تباعا، إلى حين اكتمال العدد المحدد سلفا، مؤكدا أن الإجراء مدرج ضمن خطة الانتقال إلى الاستخدام الأمثل للطاقة الشمسية، لتكون بديلا عن نقص الكهرباء، وبتمويل من البنك المركزي العراقي، بحسب صحيفة الصباح.