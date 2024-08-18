"ذهبية ونسائية وغيرها".. 4 أقسام داخل مترو بغداد وأول رحلة بعد 48 شهرًا

وأوضح الأسدي أن "الحكومة في طور تدقيق الأوراق وإكمال الإجراءات ومنح الإجازة الاستثمارية لمشروع "مترو بغداد" للفريق الفائز، وأن العمل سيبدأ بالمشروع بعد منح الإجازة خلال الأيام القادمة"، مبينا ان "مدة الإنجاز المقررة للمشروع سيستمر لـ48 شهراً، وسيغطي مساحة 85 بالمئة من بغداد".وأوضح أن "طول المشروع يبلغ 148 كم، توزعت عليه 64 محطة، منها 8 محطات للانتقال بين المسارات، و4 معابر ستكون بين الكرخ والرصافة"، مشيرا الى ان "المسار سيغطي جميع الأماكن الموجودة في بغداد منها المناطق السياحية والجامعات، فضلاً عن المزارات الدينية الإسلامية ومنها المسيحية ومراكز التسوق والوزارات الحكومية والدوائر المختصة والمستشفيات وجميع الفعاليات الموجودة داخل العاصمة بغداد، كما يصل إلى مطار بغداد الدولي مرتبطاً بأربعة من المسارات الثمانية لكي تكون عملية انتقال المسافر من أي منطقة في بغداد إلى المطار سهلة وميسرة".وأشار إلى أن القطار سيكون بمواصفات عالمية من دون سائق لتكون نسب الأمان فيه عالية جداً، وسيسلك الشوارع الرئيسة في بغداد، وستكون المحطات في منتصف الطريق وفيها جسر يغطي جانبي الطريق"، بحسب صحيفة الصباح.وكشف عن أن "القطار الواحد سيتكون من ست عربات تتسع الواحدة منها لـ150 راكباً، وستكون هنالك ثلاث درجات فيه الأولى الذهبية التي ستكون على مساحة مريحة للراكب، وعربة مخصصة للنساء والرضع والأطفال حديثي الولادة وصغار السن وهي على مستوى عال من الخصوصية للنساء، وآخرى لركاب الدرجة الاعتيادية، إضافة إلى مقاعد مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ".