دعوة برلمانية لشمول مرضى السرطان بالرعاية الاجتماعية

وقال الغرابي، أن "اللجنة خاطبت الوزارة بشأن الموضوع، وتم توجيه كتاب رسمي إلى وزير العمل، الذي أبدى موافقته على إقامة ورش عمل ومجموعات داخل المستشفيات، لإجراء الإحصاءات الكاملة عن مرضى السرطان بهدف شمولهم بالرعاية الاجتماعية".وأضاف أنه "يفترض بوزارتي الصحة والعمل، تشكيل لجنة مشتركة لاستكمال الإحصاءات المطلوبة"، مبيناً أن "التقارير الطبية اللازمة متوفرة، ويمكن جمع الإحصاءات بشكل سريع ومباشر، للحاجة الماسة إلى متابعة هذه القضية"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وذكر أن "عدم توفر إحصاءات دقيقة لمرضى السرطان، يمثل مشكلة كبيرة، ويزيد صعوبة تحديد حجم الخطر الذي يواجه البلاد"، لافتاً إلى أن "اللجنة ستضيف مجلس السرطان في وزارة الصحة، لتسريع جمع الإحصاءات من مختلف المناطق".وأعرب الغرابي عن قلقه إزاء ارتفاع نسب الإصابة بالأمراض السرطانية في بعض المحافظات، خاصة تلك المنتجة للنفط، بسبب "المخلفات البيئية وتلوث الهواء والتربة والمياه"، مؤكدا أن "هذه المؤشرات الخطيرة تتطلب تحركًا عاجلًا، لكن غياب الأرقام الدقيقة حتى الآن يمثل تحديًا كبيرًا أمام معالجة هذا الخطر بفعالية".