بعمر 20 عاماً.. فتاة تنتحر بقطعة قماش في بغداد

السومرية نيوز – محلي

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بانتحار فتاة تنتحر بواسطة قطعة قماش في بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "فتاة من تولد 2004 أقدمت اليوم على الانتحار باسلوب الشنق مستخدمة قطعة قماش معلقة في مروحة السقف داخل غرفتها في منزل اهل زوجها ضمن منطقة السيدية ببغداد".

وأضاف انه "لم تعرف حتى الان أسباب الانتحار"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق بالحادث".