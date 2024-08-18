الكشف عن تفاصيل خطة الصحة لزيارة الأربعين

وقال الحسناوي في بيان، إن "خطة وزارة الصحة المتعلقة بزيارة الأربعين المليونية الجارية تتضمن المحاور الاتية، ا لمحور العلاجي والمتمثل بنشر المفارز الطبية والصحية على طول الطرق الخارجية للمحافظات التي يسلكها الزائرون إلى محافظة كربلاء المقدسة إضافة إلى استنفار كافة المستشفيات والمؤسسات الصحية في تلك المحافظات، وتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية لها".

وأضاف أن "هنالك المحور الوقائي والرقابي و التوعويّ المتضمن الوقاية والرقابة الصحية، بأخذ عينات و نماذج من المواد الغذائية المقدمة للزوار من قبل كافة المواكب الحسينية وإجراء الفحوصات المختبرية اللازمة عليها، إضافة إلى فرق التوعية الصحية التي تنتشر على مواكب الزوار، والفرق الراجلة التي توزع المنشورات وتقدم الإرشادات والنصائح الصحية إلى الزائرين من داخل العراق وخارجه".



ولفت الحسناوي الى أن "المحور الثالث والمهم هو محور الإسعافات الفورية: ويتمثل بنشر سيارات الإسعاف بين مسافة (5 إلى 10 كم)، على طول طرق مسير الزائرين من المحافظات وحتى وصولهم كربلاء، وحسب الكثافة للزائرين تنتشر سيارات الإسعاف، ومعها المفارز الصحية الثابتة والمفارز المتحركة، مع إنتشار خدمات الطوارئ على امتداد الطرق المؤدية إلى محافظة كربلاء".



وتابع وزير الصحة "فضلاً إلى ذلك فإن مراكز الطوارئ داخل محافظة كربلاء المقدسة منتشرة مع إستنفار كبير للمفارز الطبية والصحية من دائرة صحة كربلاء ودوائر صحة المحافظات المشاركة و المُستنفرة في الخطة الصحية"، كاشفا أن "وزارة الصحة وفرت هذا العام ولأول مرة "باركود" خاص للزائرين وأصحاب المواكب، يمكنهم من معرفة المفارز الطبية والصحية المنتشرة على طول طرق الزائرين والوصول إلى أقربها إليهم لتلقي الخدمات الصحية اللازمة".