عطلة لمدة أسبوع في هذه المحافظة

السومرية نيوز – محليات

اعلن مجلس محافظة بابل، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة لمدة أسبوع كامل.

وذكر بيان للمجلس ورد لـ السومرية نيوز، انه "تقرر تعطيل الدوام الرمسي في المحافظة بدءاً من الغد الاثنين وتستمر حتى الاثنين المقبل الذي يلي زيارة الأربعينية".

