في كربلاء.. اعتقال 9 أشخاص بينهم أصحاب "أفكار منحرفة"

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، باعتقال تسعة أشخاص بينهم أصحاب "أفكار منحرفة" في محافظة كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الأمن الوطني في كربلاء يقوم بحملة ويضبط من خلالها خمسة أشخاص بينهم اجنبي الجنسية يقومون ببيع شرائح هواتف غير أصولية".

وأضاف المصدر أن "الامن الوطني اعتقل أيضا أربعة أشخاص من أصحاب الأفكار المنحرفة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.