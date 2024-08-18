كردستان العراق.. حالة تأهب للوقاية من "جدري القردة"

اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان العراق، الأحد، عن الدخول في حالة التأهب للوقاية من مرض جدري القردة.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير الصحة سامان برزنجي وكادر الوزارة عقدوا اجتماعا اليوم مع ممثل منظمة الصحة العالمية حول استعدادات الوقاية من مرض جدري القردة".

وأضاف أنه "تقرر خلال الاجتماع تشكيل اللجنة العليا المشتركة بين وزارتي الصحة والزراعة ونشر التعليمات الوقائية من قبل المؤسسات الصحية يوم غد".

وتابع بيان الوزارة أن "القرارات تضمنت نشر التعليمات للمواطنين والسياح اضافة الى اقامة حملات التوعية الصحية والاستعداد لتوفير الفحوص المختبرية مع منظمة الصحة العالمية"، موضحة انها "لم تسجل أي حالة اشتباه بالمرض حتى الآن"، مؤكدة "تكثيف الرقابة والاستعداد التام".

وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت، اليوم الأحد، أن مرض جدري القردة ليس بجديد عالمياً وسجلت عدة بلدان إصابات به، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابة بهذا الفيروس بجميع المحافظات العراقية بضمنها اقليم كردستان.