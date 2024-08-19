صدور حكمين بحق مدير المصرف الزراعي السابق لصرفه المال خلافاً للقانون

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان قام بالاشتراك مع متهمين آخرين بصرف مبالغ مالية لشخصين خلافاً للضوابط والتعليمات مما سبب ضرراً وهدراً بأموال المصرف الزراعي".وأضاف المركز، أن "الحكمين صدرا بحق المدان وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات".