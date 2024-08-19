بعد تعرضهم للنصب والاحتيال.. صينيون يفترشون الأرض وسط بغداد من دون مأوى

السومرية نيوز – محلي

تعرض عدد من الصينيين الى عملية نصب واحتيال من قبل شركة صينية اوهمتهم بالعمل في العراق، الا انها صادرت جوازاتهم فور وصولهم بغداد وتركتهم بلا مأوى.

مراسل السومرية نيوز، اكد ان "هؤلاء المواطنين الصينيين افترشوا الارض في الشارع المؤدي الى مقر السفارة الصينية وسط بغداد، بعدما اوصدت السفارة ابوابها امامهم".

وأضاف انهم "ناشدوا سفارة بلادهم بايجاد حل لهم واعادتهم الى بلادهم، كما ناشدوا الجهات المختصة العراقية بالتدخل وحل مشكلتهم لدى السفارة".