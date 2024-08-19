الصحة تنفي رصد حالات اصابة بجدري القرود في العراق

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "متابعةً لما أعلنته منظمة الصحة العالمية حول إعلان حالة الطوارئ الصحية على مستوى العالم بسبب تفشي النمط الأول من فيروس (أم-بوكس) والمعروف باسم جدري القرود؛ تعلن وزارتنا بأنه لم يتم رصد أي حالة مصابة بالمرض حتى الآن في العراق في ظل تزايد انتشار الفيروس على المستوى العالمي".وأضافت الوزارة، "نود أن نطمئن مواطنينا الكرام أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتعزيز جهود رصد الحالات الوبائية والحد من انتشار المرض وتفشيه لا سمح الله".وأكدت الوزارة على "أهمية تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية المخولة حصرا وعدم الانسياق خلف الشائعات والمصادر غير الموثوقة"، مشددة على "ضرورة الحرص على إتباع السلوكيات الصحية للوقاية من المرض".