التعويض السبت.. التعليم تقرر تأجيل بدء العام الدراسي 2024 - 2025

وجاء في وثيقة صادرة عن الوزارة، وردت لـ السومرية نيوز، انه "يكون بدء العام الدراسي القادم 2024 - 2025 يوم الاثنين الموافق 16 / 9 / 2024 بدلاً من 10 / 9 / 2024 لضمان عدم تداخل امتحانات وزارة التربية (الدور الثاني) مع دوام طلبة الجامعات، على ان يتم تعويض فترة (الاسبوع) من خلال دوام ايام السبت".ادناه نص الوثيقة: