مشروع اسكان الصحفيين على طاولة مباحثات اللامي وريكاني

السومرية نيوز – محلي

بحث وزير الاعمار والاسكان والبلديات بنكين ريكاني مع نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، اليوم الاثنين، خطوات تنفيذ مشروع اسكان الصحفيين.

وقالت النقابة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير الاعمار والاسكان والبلديات بنكين ريكاني استقبل اليوم، نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي"، مبينا ان "اللقاء كرس لبحث الخطوات التنفيذية ووضع الآليات والخطط الاولية للبدء بالشروع في بناء المجمع السكني للصحفيين في محافظة بغداد الذي اوعز بتخصيصه دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني في وقت سابق".

وأضافت انه "جرى التأكيد خلال اللقاء بان يكون هذا المجمع بالمستوى الذي يليق بالصحفيين وتضحياتهم من الناحية العمرانية والابداعية ويكون واجهة حضارية متميزة تعكس اهتمام الحكومة بالاسرة الصحفية وعوائلهم في توفير السكن الملائم لهم ".

واكد وزير الاعمار والاسكان والبلديات "دعمه الكامل للاسرة الصحفية وتقديم كل التسهيلات الممكنة لانجاز هذا المشروع الإنساني".

من جانبه، عبر نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي عن شكره وتقديره "لوزير الاعمار والاسكان والبلديات لهذا الدعم والتعاون الذي تقدمه الوزارة"، معبرا عن امتنانه "لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي اوعز بتخصيص مجمع سكني للصحفيين في محافظة بغداد ايمانا من سيادته بالدور المهني والوطني للصحفيين".