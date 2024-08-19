ما حقيقة تسجيل حالة إصابة بجدري القرود في العراق؟

السومرية نيوز – محلي

نفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل إصابة بجدري القرود في العراق، لافتة الى ان بعض الصفحات والوكالات الإخبارية تسارع في نشر اخبار لا أساس لها من الصحة.







وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الانباء التي نشرت في صفحات التواصل الاجتماعي وبعض الوكالات الإخبارية حول تسجيل إصابة بجدري القرود لا أساس لها من الصحة"، مبينا ان "العراق لم يسجل حتى الان اية إصابة بهذا المرض في جميع محافظاته بما فيها إقليم كردستان". ودعا البدر وسائل الاعلام الى "توخي الدقة في نقل المعلومة والاعتماد على المصادر الرصينة"، لافتا الى ان "الوزارة ستعلن عن اية إصابة قد تسجل بشكل رسمي".



