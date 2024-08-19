النجف.. تنويه بشأن انقطاع الكهرباء في مغذيات الزائرين

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال الكهربائية أدى ذلك إلى انهيار القابلوات الكهربائية في مغذي زائرين (1) وزائرين (6)".وأضافت انه "يتم حالياً العمل على إصلاح هذه الأعطال من قبل القسم الفني في شعبة القابلوات وبإشراف مباشر من رئيس لجنة الطاقة محمد الحسناوي ومدير مديرية كهرباء النجف علي جنجول لضمان استعادة التيار الكهربائي بشكل سريع وتقليل تأثير هذه الأعطال على الزائرين."