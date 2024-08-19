قتلا شخصاً قبل 7 سنوات.. اعتقال رجل وامرأة محكومين بالمؤبد في الديوانية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بإشراف شخصي مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء نجاح محمود سلطان، وحال توفر معلومات عن وجود شخصين (رجل وامرأة) من سكنة محافظة كربلاء المقدسة محكومين قبل ٧ سنوات، بالسجن الغيابي المؤبد عن جريمة قتل وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".وأضافت، انه "تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع بأمرة مدير شرطة عفك وعدد آخر من الضباط والمنتسبين، وبعد التعرف على محل تواجد الأشخاص المطلوبين في احد المنازل التي تقع في أطراف قضاء عفك بعد أن حاولوا الافلات من قبضة العدالة، ألا ان ابطال شرطة الديوانية كانوا لهم بالمرصاد حيث شرعت القوة المكلفة بعملية تنفيذ أمر إلقاء القبض إلى فرض طوق امني على المنطقة والقبض على المتهمين".وأشارت الى انه "تم إيداعهم التوقيف وفقا لقرار قاضي التحقيق تمهيدا لإكمال التحقيق معهم".