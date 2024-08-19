هذه هي الحياة داخل مخيم الهول.. القسم الثامن هو الأخطر

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مذكرات عشيقة سابقة
من
11:00 PM
الى
12:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
في الديوانية.. اندلاع حريق بمعمل لصناعة "المنظفات المنزلية"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-497496-638596852927871999.jpg
هذه هي الحياة داخل مخيم الهول.. القسم الثامن هو الأخطر
محليات
2024-08-19 | 13:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,333 مشاهدة
السومرية نيوز – محلي
لا ينسى المواطن فهد عبد الله البالغ من العمر (57 عاما)، وهو أحد العائدين من مخيم الهول إلى مدينة البعاج بمحافظة نينوى بعد نزوح استمر ستة أعوام، الحياة التي عاشها في هذا المخيم الذي يمثل بحسب وصفه سجن كبير يفتقر لابسط مقومات الحياة.
ونقلت صحيفة العربي الجديد عن عبد الله قوله ان "المخيم كان يفتقد لأبسط مقومات الحياة ويخلو من الخدمات الرئيسية كالكهرباء والماء والوقود خلال الشتاء"، مشيرا إلى أن "المشكلة الأكبر في المخيم تتمثل في كونه معتقلا كبيرا يمنع الدخول والخروج منه مهما كانت الظروف".
وتابع أن "المخيم من الداخل يضم ثمانية أقسام كبيرة، الأول والثاني والثالث والخامس والسادس والسابع خاص باللاجئين العراقيين، بينما خصص القسم الرابع للنازحين السوريين، أما القسم الثامن والأخير فخصص لعائلات تنظيم داعش".
وأوضح عبد الله الذي نزح إلى المخيم برفقة تسعة أشخاص من أفراد عائلته أن "النازحين في المخيم يعيشون على ما يصلهم من مبالغ مالية تحول لهم من ذويهم وأقاربهم داخل العراق لأن المساعدات الغذائية التي تقدمها المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الهجرة والأمم المتحدة لا تسد إلا الجزء اليسير من احتياجات العائلات"، مؤكدا أن "قوات سوريا الديمقراطية تدخل بشكل مستمر إلى المخيم وتسير دوريات عسكرية فيه، وتنفذ بين الحين والآخر حملات دهم واعتقالات تتخللها حالات ضرب وتوجيه شتائم لنازحين عراقيين بتهم الإرهاب، وأفرج عن بعضهم فيما لا يزال مصير الكثيرين منهم مجهولا"، بحسب تعبيره.
كما يروي يوسف علي (48 عاما)، من بلدة بيجي في محافظة صلاح الدين، كيف اضطر إلى دخول مخيم الهول عام 2015 بعد فراره من مناطق سيطرة "داعش" في العراق إلى داخل سورية عبر عدة مراحل ليجد نفسه مرغما على المكوث بمخيم الهول حتى نهاية العام الماضي".
واكد إنه "اضطر للنزوح إلى الموصل منذ العام 2014 "وبعدها بعام حاولت الهروب إلى سورية ثم إلى تركيا، لكن ألقي القبض علي بعد توغلي بطريقة خاطئة إلى الأراضي السورية من قوات (قسد)، وأودعت مخيم الهول في صيف 2015".
وأضاف أنه مع عائلته "لم تكن تصلهم مبالغ ولا حوالات مالية في الهول بسبب انقطاع الاتصالات بجميع أقاربه الذي كانوا نازحين أيضا، فكان يضطر للعمل داخل المخيم بأعمال مثل نصب خزانات المياه أو الحفر والبناء، مقابل أجور زهيدة تقدمها إدارة المخيم"، مشيرا إلى أنه "حاول الهرب أكثر من مرة من المخيم لكنه لم يفلح بسبب الحراسة ووعورة المنطقة".
وبين أن "قوات قسد كانت تهرب بعض النازحين مقابل مبالغ مالية تصل لـ3 آلاف دولار للشخص الواحد، حيث تسهل هروبهم إلى خارج المخيم ومن ثم تقوم سيارات تابعة لها بنقلهم إلى مقربة من الحدود العراقية – السورية".
أما غانم سعيد (43 عاما)، النازح العراقي من مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار، الذي دخل مخيم الهول عام 2016 وغادره بنهاية العام 2022، فأشار إلى أن عودته للعراق وتحديدا إلى مخيم الجدعة كانت بداية حياة له ولعائلته، قائلا إنه "رغم أجواء النزوح في مخيم الجدعة الواقع جنوب الموصل، الذي يعاد إليه جميع نازحي الهول من أجل تدقيقهم والتأكد من سلامة موقفهم الأمني، يشعر بالفرق الكبير من ناحية المساعدات والمواد الغذائية والخدمات وغيرها"، مبينا أن "مخيم الجدعة فيه كهرباء وأجهزة تبريد داخل كل مسكن، كما أن الجهة المشرفة عليه تقدم الوقود خلال الشتاء لأغراض التدفئة وذلك لم يكن موجودا في مخيم الهول".
ولفت إلى أن "العائدين من مخيم الهول إلى الجدعة تقدم لهم وزارة الهجرة 100 دولار لكل عائلة من أجل شراء ملابس من داخل المخيم، كما أن المنظمات الدولية تقدم لهم بطاقة لكل شخص تمكنه من التسوق فيها بمبلغ 24 ألف دينار لكل شخص شهريا"، مشيرا إلى أن "المشكلة التي تواجه الكثيرين هي أن العودة قد لا تشمل جميع أفراد عائلات من عادوا الى مخيم الجدعة، فتظهر أسماء بعض أفراد العائلة في دفعة العائدين، بينما يبقى أفراد من العائلة في دفعات أخرى ومن الممكن ألا تنقل إلا بعد مرور فترة تزيد عن العام أو العامين".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
الأعرجي: مخيم الهول يشكل خطراً على أمن واستقرار المنطقة
05:44 | 2024-07-21
الأعرجي يبحث مع "يونامي" ملف مخيم الهول السوري
06:52 | 2024-05-23
راصد الزلازل الهولندي يحذر من زلزال قوي هذا الشهر في دولة مجاورة للعراق
08:18 | 2024-08-07
عودة نحو 1500 نازح من مخيمات أربيل إلى نينوى والأنبار
07:17 | 2024-08-07
مخيم
الهول
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التعويض السبت.. التعليم تقرر تأجيل بدء العام الدراسي 2024 - 2025
محليات
59.82%
08:25 | 2024-08-19
التعويض السبت.. التعليم تقرر تأجيل بدء العام الدراسي 2024 - 2025
08:25 | 2024-08-19
اعتقال أحد أكبر "قيادات التعذيب" في النظام السابق.. من هو "دراكولا البعث"؟
أمن
14.73%
05:56 | 2024-08-18
اعتقال أحد أكبر "قيادات التعذيب" في النظام السابق.. من هو "دراكولا البعث"؟
05:56 | 2024-08-18
طقس العراق: حرارة مرهقة و"هجمة قوية" للرطوبة بدءًا من اليوم.. ومكافأة في ختام آب
أخبار الطقس
13.42%
01:23 | 2024-08-18
طقس العراق: حرارة مرهقة و"هجمة قوية" للرطوبة بدءًا من اليوم.. ومكافأة في ختام آب
01:23 | 2024-08-18
"ذهبية ونسائية وغيرها".. 4 أقسام داخل مترو بغداد وأول رحلة بعد 48 شهرًا
محليات
12.02%
02:48 | 2024-08-18
"ذهبية ونسائية وغيرها".. 4 أقسام داخل مترو بغداد وأول رحلة بعد 48 شهرًا
02:48 | 2024-08-18
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
19-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-19
العراق في دقيقة
19-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-19
Morning Live
الرسم .. واعتباره من اصعب المواهب على الاطلاق - حلقة ٩٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-19
Morning Live
الرسم .. واعتباره من اصعب المواهب على الاطلاق - حلقة ٩٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-19
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - الحلقة ٩١ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-19
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - الحلقة ٩١ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-19
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 19-8-2024 | 2024
09:28 | 2024-08-19
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 19-8-2024 | 2024
09:28 | 2024-08-19
طل الصباح
مقولة عجبتني 19-8-2024 | 2024
00:30 | 2024-08-19
طل الصباح
مقولة عجبتني 19-8-2024 | 2024
00:30 | 2024-08-19
بالمختزل
البرلمان.. ازمة رئاسة وعقدة مكون! - الحلقة ١٢ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-18
بالمختزل
البرلمان.. ازمة رئاسة وعقدة مكون! - الحلقة ١٢ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-18
خط أحمر
بسبب ماعز... صديق يقتل صديقه بعدة طعنات ويلوذ بالفرار - الحلقة ١٦ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-18
خط أحمر
بسبب ماعز... صديق يقتل صديقه بعدة طعنات ويلوذ بالفرار - الحلقة ١٦ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-18
جات بالليل
30 ثانية 18-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-18
جات بالليل
30 ثانية 18-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-18
كان يا مكان
اذا أراد الله بعبد خيرًا ألهمه دعاءه - الحلقة ٤١ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-17
كان يا مكان
اذا أراد الله بعبد خيرًا ألهمه دعاءه - الحلقة ٤١ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-17
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
19-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-19
العراق في دقيقة
19-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-19
Morning Live
الرسم .. واعتباره من اصعب المواهب على الاطلاق - حلقة ٩٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-19
Morning Live
الرسم .. واعتباره من اصعب المواهب على الاطلاق - حلقة ٩٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-19
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - الحلقة ٩١ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-19
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - الحلقة ٩١ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-19
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 19-8-2024 | 2024
09:28 | 2024-08-19
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 19-8-2024 | 2024
09:28 | 2024-08-19
طل الصباح
مقولة عجبتني 19-8-2024 | 2024
00:30 | 2024-08-19
طل الصباح
مقولة عجبتني 19-8-2024 | 2024
00:30 | 2024-08-19
بالمختزل
البرلمان.. ازمة رئاسة وعقدة مكون! - الحلقة ١٢ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-18
بالمختزل
البرلمان.. ازمة رئاسة وعقدة مكون! - الحلقة ١٢ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-18
خط أحمر
بسبب ماعز... صديق يقتل صديقه بعدة طعنات ويلوذ بالفرار - الحلقة ١٦ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-18
خط أحمر
بسبب ماعز... صديق يقتل صديقه بعدة طعنات ويلوذ بالفرار - الحلقة ١٦ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-18
جات بالليل
30 ثانية 18-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-18
جات بالليل
30 ثانية 18-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-18
كان يا مكان
اذا أراد الله بعبد خيرًا ألهمه دعاءه - الحلقة ٤١ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-17
كان يا مكان
اذا أراد الله بعبد خيرًا ألهمه دعاءه - الحلقة ٤١ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-17
اخترنا لك
في الديوانية.. اندلاع حريق بمعمل لصناعة "المنظفات المنزلية"
17:25 | 2024-08-19
حريق يلتهم محلين ومقهى في البصرة
16:59 | 2024-08-19
البصرة تقرر إيقاف إصدار إجازات الاستثمار (وثيقة)
16:08 | 2024-08-19
الصحة محذرة: هكذا ينتقل فيروس جدري القرود
14:20 | 2024-08-19
تشهد "التخمة".. ماذا يحصل في سجون النساء العراقية؟
13:42 | 2024-08-19
قتلا شخصاً قبل 7 سنوات.. اعتقال رجل وامرأة محكومين بالمؤبد في الديوانية
13:25 | 2024-08-19
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كم تتوقعون سيكون عدد زوار الأربعين هذا العام 2024؟
22 مليون
22 مليون
24 مليون
24 مليون
26 مليون
26 مليون
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق تحرير
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.