حريق يلتهم محلين ومقهى في البصرة

أفاد مصدر امني، مساء الاثنين، باندلاع حريق داخل محلين ومقهى في .

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقا اندلع في محلين تجاريين ومقهى بناحية خور الزبير في البصرة".

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال تجارية ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.