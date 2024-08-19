في الديوانية.. اندلاع حريق بمعمل لصناعة "المنظفات المنزلية"

أفاد مصدر محلي، باندلاع حريق بمعمل لصناعة "المنظفات المنزلية" في محافظة .



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقا اندلع بمعمل لصناعة المنظفات المنزلية في الحي الصناعي".

وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني وصلت لمكان الحادث وتمت السيطرة على الحريق"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.