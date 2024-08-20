لا درجات خمسينية في العراق

السومرية نيوز – محلي

توقعت هيئة الأنواء الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى التي ستسجل في العراق يوم غد الأربعاء.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "درجات الحرارة المتوقعة في العراق يوم غد تخلو من الـ50 مئوية".

وأضافت ان "محافظات والبصرة وميسان وكربلاء وصلاح الدين والانبار ستسجل يوم غد 48 مئوية، كما ستسجل محافظات وديالى ونينوى وكركوك حرارة 47 مئوية فيما ستكون درجات الحرارة في والنجف وبابل وواسط واربيل 46".

وتابعت ان "محافظتي والسليمانية ستسجل حرارة 43 مئوية".