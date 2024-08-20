صلاح الدين تعطل الدوام الرسمي الأربعاء والخميس في 5 أقضية

السومرية نيوز – محليات



قررت محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات خلال يومي غد الأربعاء والخميس المقبلين في 4 أقضية بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين ع.



وقال المكتب الإعلامي للنائب عاطف النجار في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بمناسبة اربعينية الإمام الحسين ( ع ) استحصل النائب النجار موافقة المحافظ اعتبار يوم الأربعاء والخميس عطلة رسمية في اقضية سامراء وطوزخورماتو وآمرلي وبلد والدجيل".