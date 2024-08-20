النفايات 6 أضعاف و300 مصاب بحروق وتسمم وحوادث.. احصائيات النجف لليوم العاشر للمسير

وبحسب الاحصائيات التي حصلت عليها السومرية نيوز، فأنه تم رفع اكثر من 20 الف طن من النفايات ليوم امس الاثنين فقط، وعند مقارنته مع المعدل الطبيعي للنفايات اليومية في للايام الطبيعية، فتبلغ بالمتوسط حوالي 3 الاف طن يوميًا، مايعني ان النفايات المرفوعة يوم امس تعادل اكثر من 6 أضعاف النفايات في وضعها الطبيعي.ومن الاحصائيات المهمة الأخرى، هو تسجيل 33 إصابة بحوادث مرورية، و41 إصابة بحالات تسمم، و88 حالة اختناق، و80 حروق بسيطة، و72 جروح بالات حادة.