بدءا من الغد.. عطلة أربعة أيام في هذه المحافظة

وقال المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس محافظة قرر تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة اعتبارا من يوم الأربعاء المصادف 2024/8/21 ولغاية يوم الأثنين المصادف 2024/8/26 بمناسبة الزيارة الأربعينية للأمام الحسين (ع)".