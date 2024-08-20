لماذا تأخر تمويل الرواتب؟

السومرية نيوز – محلي

أوضحت عضو اللجنة المالية النيابية اخلاص الدليمي، سبب تأخير تمويل الرواتب للموظفين العاملين بالقطاع الخاص.

وقالت الدليمي في تصريح لعدد من وسائل الاعلام ان "مشكلة الرواتب تتعلق بكل المحافظات العراقية، ولا تقتصر على اقليم كردستان فقط، لأن هناك شحةً بالسيولة المالية".

وأضافت أن "موضوع الرواتب مهم ربما قد تتأخر قليلاً"، مردفة بالقول "اليوم انطلقت جزء من مرتبات بعض الوزارات في اقليم كردستان، وخلال اقل من اسبوع سيتم تمويل رواتب كل المحافظات الاتحادية ومن ضمنها الإقليم".

وتوقعت الدليمي، "انتهاء مشكلة تأخير تمويل الرواتب الشهر المقبل، وسيتسلم الموظفون مستحقاتهم في موعدها الشهر المقبل بما فيهم اقليم كردستان".