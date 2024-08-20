صلاح الدين تطلق رابط التعيين الإلكتروني لأكثر من 7 آلاف وظيفة

وقال محافظ بدر الفحل في مؤتمر صحفي تابعته السومرية نيوز، "اطلقنا اليوم الرابط الالكتروني الخاص ب٧٢٩٢ درجة وظيفية بصفة عقد لمدة ثلاث سنوات فقط"، مبينا ان "التقديم يشمل أصحاب الشهادات ومن لم يكملوا تعليمهم".وأضاف المحافظ، أن "طريقة التقديم سهلة وميسرة وبإمكان أي شخص ملئ الاستمارة الخاصة بالتعيين، ومن ثم سنقوم باختيار المقبولين، مع وجود درجات تفاضلية للمتزوجين وذي ضحايا الإرهاب".