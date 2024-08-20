طلب برلماني بشكوى ضد ضرر شركات النفط في البصرة

طالب النائب علاء الحيدري بشكوى جزائية ضد الضرر البيئي الذي تخلفه شركات النفط في محافظة .



وتضمنت وثيقة موقعة باسم الحيدري، التوجه الى الادعاء العام ضد الضرر البيئي الذي تخلفه الشركات النفطية.

وقال الحيدري إن "محافظة من أكثر محافظات العراق تضررا من مخلفات وآثار العمليات النفطية المنفذة من قبل شركات جولات التراخيص المتعاقدة مع وزارة النفط".

أدناه نص الوثيقة..