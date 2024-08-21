باصات حديثة ومكيفة.. هيئة الحج والعمرة تستنفر جهودها لنقل زوار الأربعين

وقال رئيس الهيئة الشيخ سامي المسعودي، إن "هيئة الحج والعمرة استنفرت وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء، جميع ملاكاتها لنقل زوار الأربعين".وأضاف المسعودي، أن "الهيئة هيأت باصات حديثة ومكيفة عبر شركات الحج والعمرة لنقل الزائرين من والى محافظة المقدسة، للمساهمة في نقل الأعداد المليونية للزوار من داخل وخارج العراق".