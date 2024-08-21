صدور قرار بالحبس الشديد بحق مدير منفذ الشيب الحدودي

وأوضح مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المحكمة أصدرت حكمها بحق المدان لقيامه بأخذ رشوة مقابل دخول البضائع والسلع كونه يعمل بصفة مدير منفذ الشيب الحدودي حيث تم ضبطه بالجرم المشهود وبحوزته مبالغ مالية".وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام القرار 160 / ثانياً /1 لسنة 1983 المعدل واستدلالا بنص المادة 132 /3 من قانون العقوبات العراقي".