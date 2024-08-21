الشمري والمسعودي يشرفان على انسيابية حركة الزائرين في كربلاء

وقال مراسل السومرية، ان وزير الداخلية ورئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي يشرفان على انسيابية حركة الزائرين في المقدسة.ويحي ملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه، في محافظة كربلاء، ذكرى اربعينية الإمام الحسين بن علي (ع)، إذا تدخل البلاد حال استنفار امني وخدمي في مسعى لإنجاح هذه الزيارة المليونية.