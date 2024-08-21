السيد الصدر يعلن انتهاء مراسم الخدمة في مضيف آل الصدر لزائري الأربعينية

السومرية نيوز – محلي

اعلن زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، عن انتهاء مراسم الخدمة في مضيف آل الصدر الكرام لزوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وقال السيد الصدر في بيان ورد لـ السومرية نيوز، " إذ من الله تعالى علينا ووفقنا لخدمة زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في مضيف آل الصدر في الحنانة المطهرة من الثامن والعشرين من محرم الحرام".

وقدم السيد الصدر الشكر لـ"جميع الزوار ولا سيما الزائرين من خارج العراق أخلاقهم وتنظيمهم"، لافتا الى "اننا اليوم نعلن انتهاء مراسم موكب الخدمة في هذا المضيف راجيا من الجميع أن لا ينسونا من الدعاء والزيارة.. ونسأل الله أن يوفقنا لخدمتهم في كل عام بكل فخر واعتزاز وتواضع".