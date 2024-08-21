إخماد حريقين شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بإخماد حريقين شرقي .

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فرق الإطفاء سيطرت على حادث حريق اندلع داخل احد المشاتل ضمن تقاطع المهندسين في شارع فلسطين".

وأضاف المصدر "كذلك تمت السيطرة على حادث حريق اندلع داخل اكشاك صغيرة عدد خمسة ضمن سوق مريدي".

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال تجارية ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.