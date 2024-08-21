اعتقال "نتالي" بتهمة المحتوى الهابط في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، باعتقال تيكتوكر بتهمة المحتوى الهابط في .

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم تنفيذ امر قبض وفق احكام المادة (403) ق.ع (المحتوى الهابط) بحق المتهمة (رغد محمد) الملقبة بنتالي ضمن منطقة الاعظمية".

وأضاف المصدر أنه "تم القبض عليها وتسليمها اصوليا الى جهة الطلب"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتنفذ الأجهزة الأمنية العراقية منذ أشهر عدة، حملة ضد ما وصفته بـ"ظاهرة المحتوى الهابط" من خلال توقيف شخصيات اشتهرت بنشر موضوعات على وسائل التواصل الاجتماعي قيل إنها مسيئة.