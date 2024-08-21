تخصيص طريق خدمي بين كربلاء والنجف للتفويج العكسي للزائرين

أعلنت اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين، عن تخصيص طريق خدمي من الى لعملية التفويج العكسي للزائرين.

وقال الناطق باسم اللجنة العميد مقداد ميري في بيان، "تقرر تخصيص الطريق الخدمي من الى (طريق يا علي) لعملية التفويج العكسي للزائرين وستقوم الأجهزة الأمنية والدوائر المختصة بتفريغ الطريق بالكامل من العجلات المتواجدة فيه بالوقت الحالي".