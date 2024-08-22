اجواء لاهبة خلال الزيارة الاربعينية.. 3 محافظات تلامس نصف درجة الغليان

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الجمعة سيكون صحواً وحاراً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد"، مبينا أن “درجات الحرارة العظمي في وواسط وبابل وكربلاء المقدسة وميسان والديوانية والبصرة 48 وفي الأشرف وذي قار والمثنى 49".

وأشارت الى أن "الطقس ليوم السبت سيكون صحواً وحاراً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".واضافت أن " الأحد سيكون الطقس صحواً وحاراً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".واوضحت أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الاثنين المقبل، سيكون الطقس صحواً وحاراً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".