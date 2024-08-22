نتائج الاختبار التنافسي للطلبة المتقدمين لمدارس المتفوقين والمتميزين وثانويات كلية بغداد

السومرية نيوز - محليات



أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن نتائج الاختبار التنافسي للطلبة المتقدمين لمدارس المتفوقين والمتميزين وثانويات كلية للعام الدراسي 2024-2025.

النتائج ادناه:



