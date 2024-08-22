المصرف العراقي للتجارة يعلن عن تفاصيل 4 أنواع من القروض للموظفين

وقال المستشار الإعلامي للمصرف عقيل الشويلي في تصريح صحفي، إن "باستطاعة أي موظف موطن راتبه على المصرف العراقي للتجارة أن يحصل على قرض لشراء وحدة سكنية يصل إلى 150 مليون دينار من المجمعات السكنية، بشرط أن تكون نسبة إنجاز المجمع 25 بالمئة وبفائدة تناقصية تصل الى 4 بالمئة"، مبينا أن "ذلك جاء بعد التعديلات الأخيرة".وأضاف أن "مدة هذا القرض هي 15 عاماً"، لافتاً الى أن "القرض الثاني من دون كفيل وهو من مليون إلى 15 مليون دينار بفائدة 8 بالمئة ولمدة 6 سنوات".وتابع أن "القرض الثالث هو من 15 مليون الى 50 مليون دينار بفائدة 6 بالمئة ولمدة 10 سنوات مع وجود كفيل".وبشأن موظفي العقود، أكد الشويلي أن "العقد الموطن على المصرف بإمكانه الحصول على 15 مليون دينار لمدة ست سنوات مع وجود الكفيل، على أن لا يتم الاستقطاع أعلى من نصف الراتب".