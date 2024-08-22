عبر مطار النجف.. فلسطينيون يتوافدون على زيارة الأربعين

وقال مصدر في مطار في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العشرات من الفلسطينيين بدأوا يتوافدون لزيارة الأربعين عبر مطار الأشرف".وأضاف المصدر، أن "الفلسطينيين جاءوا من لبنان وسوريا على شكل وجبات دون تحديد عددهم"، مبينا ان "جوازات سفرهم إما سورية أو لبنانية ولكن مكتوب عليها شؤون اللاجئين الفلسطينيين".ويتوافد الآلاف من الزائرين من جميع دول العالم صوب محافظة المقدسة للمشاركة في مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.