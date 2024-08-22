المصادقة على تعيينات جديدة.. مجلس الخدمة يعقد جلسة "طارئة"

المجلس ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في جلسة طارئة عقدها مجلس الخدمة العامة الإتحادي والمرقمة (30) في 22 أب 2024، تمت المُصادقة فيها على توظيف أكثر من (250) قيد من حملة شهادة الدبلوم "فنون جميلة /تصميم، ادارة مواد، ادارة قانونية، ادارة مكتب" وأيضا تعيين أكثر من (90) قيد من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير في اختصاصات مختلفة.وأكد المجلس – بحسب البيان - ان سعيه مُستمر في مرحلة التوظيف الجارية الى أستيعاب مُختلف الاختصاصات من المتقدمين للتوظيف من خلال تواصله الدائم مع القطاعات المتنوعة في الجهاز الاداري للقطاع العام الحكومي لتزويده بالأحتياجات الوظيفية تنفيذاً لتوصيات رئيس مجلس الوزراء في تنمية وتحديث وتطوير الخدمة العامة في مؤسسات الدولة على اختلاف مُسمياتها.