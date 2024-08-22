انتشال جثة زائر إيراني وإنقاذ زائرة أخرى من الغرق في النجف

وقال اعلام القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه " من خلال ورود معلومات بوجود غريق في نهر الكوفة على الفور توجهت مفارز الشرطة النهرية وبأشراف مباشر من قبل مدير القسم العميد حمزة أياد الى مكان الغرق وتم تدخل فريق من غواصو الشرطة النهرية بأمرة العقيد الغواص بهاء محمود سالم حيث تم انقاذ زائرة وانتشال جثه الغريق من عمق النهر".وأضاف: "بالرغم من التحذيرات التي اطلقتها القيادة بعدم السباحة في الأماكن الخطرة وغير المؤمنة من خلال عمل افلام توعوية للمواطنين وحثهم بعدم السباحة لكن نأسف لفقدان بعض شبابنا ارواحهم وعدم مبالتهم للتوجيهات لذا نهيب بالاخوة المواطنين والزائرين بعدم السباحة في الاماكن الغير مؤمنة في النهر حتى لا يفقدون حياتهم".