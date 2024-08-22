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بغداد.. مشاجرة بالآلات الجارحة بسبب امرأة
محليات
2024-08-22 | 14:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,525 مشاهدة
أعلنت قيادة شرطة الرصافة، اليوم الخميس، القبض على اب وابنه بعد قيامهم بالاعتداء على شخصين اخرين بسبب امرأة.
وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "قام اب وابنه بالاعتداء بالات جارحة (سكاكين) على كل شخصين اخرين مما أدى الى اصابتهم، بسبب خلاف بينهم على امرأة ضمن منطقة الحسينية".
وأشارت الى انه "تم نقلهم الى مستشفى الشيخ ضاري الفياض، والقبض على المتهمين من قبل دوريات مركز شرطة العدالة و قاطع نجدة الزهور وايداعهم التوقيف إجراءات قسم شرطة الزهور".
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