بغداد.. مشاجرة بالآلات الجارحة بسبب امرأة

أعلنت قيادة شرطة الرصافة، اليوم الخميس، القبض على اب وابنه بعد قيامهم بالاعتداء على شخصين اخرين بسبب امرأة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "قام اب وابنه بالاعتداء بالات جارحة (سكاكين) على كل شخصين اخرين مما أدى الى اصابتهم، بسبب خلاف بينهم على امرأة ضمن منطقة الحسينية".

وأشارت الى انه "تم نقلهم الى مستشفى الشيخ ضاري الفياض، والقبض على المتهمين من قبل دوريات مركز شرطة العدالة و قاطع نجدة الزهور وايداعهم التوقيف إجراءات قسم شرطة الزهور".