بالفيديو.. حادث يودي الى مصرع 9 اشخاص على طريق كركوك – أربيل

السومرية نيوز – محلي

لقي 9 اشخاص مصرعهم، اليوم الجمعة، بحادث سير على طريق – أربيل.

وذكر ناشطون على التواصل الاجتماعي ان "9 اشخاص لقوا مصرعهم اثر حادث سير أدى إلى احتراق إحدى العجلات على الطريق الرابط بين واربيل.

وأضاف ان "قوات امنية طوقت المكان ونقلت الجثث الى الطب العدلي، فيما قامت فرق الدفاع المدني باخماد الحريق".