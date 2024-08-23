12 محافظة عراقية تقترب وتسجل نصف درجة الغليان غداً

السومرية نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، تسجيل 12 محافظة عراقية درجات حرارة 49 و50 مئوية غد.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "طقس العراق خلال الأيام الأربعة المقبلة سيكون حارا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما ستنخفض قليلا يوم الاحد المقبل".

وأضافت ان "محافظات وديالى وبغداد وواسط وبابل وكربلاء وميسان والديوانية والبصرة ستسجل درجات حرارة يوم غد 49 مئوية"، مشيرة الى ان "محافظات وذي قار والمثنى ستسجل درجات حرارة 50 مئوية".