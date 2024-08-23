بدرجات حرارة اكثر من 50 مئوية.. هكذا يتم نقل الزائرين من الوند (فيديو)

السومرية نيوز – محلي

انتقد عدد كبير من الزائرين، الية نقلهم من منطقة الوند عبر شاحنات كبيرة لاستيعاب اكثر عدد منهم.

وتساءل الكثير منهم "هل هو هذا الحل لنقل زائري اربعينية الامام الحسين عبر شاحنات قابعة تحت اشعة شمس تصل الحرارة فيها الى اكثر من 50 مئوية؟". وقال اخر "هل هكذا يتم تكريم الزائرين؟".

