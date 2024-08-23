السيد الصدر يدعو لتظاهرة مليونية وعمليات التفويج العكسي لزائري الأربعينية بنشرة السومرية

# مع استمرار المسيرة المليونية.. بدء عمليات التفويج العكسي للزائرين.. والاستنفار الامني والخدمي متواصل# مجزرة العباسية في سامراء.. عائلةٌ يقطع نسلها بالكامل.. والاهالي يطالبون بكشف الجناة وعدم تسويف القضية# رغم تعدد المبادرات.. التوافق غائب لتقديم مرشح وحيد لرئاسة البرلمان.. ومصادر تكشف اسباب استمرار الخلاف# نصرة لغزة.. السيد الصدر يدعو لتظاهرة في ساحة التحرير.. والموعد أول جمعة تعقب المولد النبوي الشريف