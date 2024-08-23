عراقيون يلبون طلب السيد الصدر بشأن تظاهرة الجمعة

وعبر الكثير من العراقيين تأييدهم لطلب السيد بالتظاهر في ساحة التحرير ببغداد مع لبس الاكفان في أول جمعة بعد الـ 17 من ربيع الأول لهذا العام، حيث ولادة النور الأعظم والرسول (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسلم).وكان السيد الصدر، قد دعا الى التظاهر في ساحة التحرير ببغداد مع لبس الاكفان في أول جمعة بعد الـ 17 من ربيع الأول لهذا العام، حيث ولادة النور الأعظم والرسول (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسلم).وقال السيد الصدر في بيان الذي تم قراءته خلال خطبة صلاة الجمعة اليوم، وورد لـ السومرية نيوز، "على المؤمنين بالقضية الفلسطينية وعلى محبي السلام ومبغضي الإرهاب الصهيوني ومجازره، أدعو أخوتي العراقيين بكافة مشاربهم ما عدا الفاسدين، الخروج بتظاهرة مليونية تعكس صورة حقيقية لمدى تعاطف الشعب العراقي الغيور مع القضية الفلسطينية ومع أخوتهم المنكوبين في غزة، وذلك في أول جمعة بعد الـ 17 من ربيع الأول لهذا العام، حيث ولادة النور الأعظم والرسول الأكرم محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ .. تظاهرة سلمية في ساحة التحرير في الحبيبة مع لبس الأكفان مع الإمكان، ليصل صوتكم وصورتكم للعالم أجمع".وأضاف "لا تقصروا في ذلك رجاء أكيداً، فهذا ما يرضي الله ورسوله وأهل بيته ومراجعنا العظام الأحياء منهم والأموات".