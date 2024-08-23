العتبة العباسية تقدم شكوى بشأن الاعتداءات المتكررة ضد عجلاتها ومنتسبيها (وثيقة)

وقالت العتبة بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، انه "في الوقت الذي تسعى فيه العتبة العباسية المقدسة تأمين الخدمات للزائرين الكرام وعلى اتم وجه وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، نود اعلامكم بحصول تجاوز متكرر على منتسبي العتبة العباسية في المحور الذي تتواجد قيه قوات من الحشد الشعبي ولاكثر من مرة اثناء أداء الاعمال الموكلة اليهم وبالخصوص (سائقي العجلات) خلال حركتهم لنقل الزائرين والمنتسبين".الوثيقة ادناه: